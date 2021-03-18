【本報訊】大型中概股陸續回流，俗稱「B站」的中國影片網站嗶哩嗶哩（9626）昨起招股，綜合多間券商數字，首日孖展認購錄逾185億元，相當於公開發售集資額7.41億元，超購25倍；其中富途佔42億元、輝立及耀才均佔40億元。有消息指，該股國際配售部份已足額。

百融雲創獲預留27億孖展

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，嗶哩嗶哩雖具增長動力，但現時大市氣氛波動，故建議現金認購，「港股未完全明朗化，新股熱潮亦冷卻，不如直接美股市場買以減低上市前股價波動風險」。

嗶哩嗶哩招股價上限988元，一手20股，入場費19,959.12元，集資最多247億元；料3月29日掛牌；高盛、摩通、大摩及瑞銀為聯席保薦人。按該股美股周四開市早段的109.36美元計，招股價較美股溢價約16%。

今起招股、以同股不同權架構上市的獨立AI技術平台百融雲創（6608）或重啟新股熱潮，輝立表示已為百融雲創錄得約27億元孖展預訂，是近期少有獲客戶查詢及預訂孖展的新股。該股招股價26.5至31.8元，集資最多39.4億元；每手500股，入場費16,060元；3月31日掛牌，聯席保薦人為大摩、中金等。該股擬發行約1.24億股B類股份，佔擴大後股本25%。

溫傑指出，現時新經濟股受制大市，市場未必追捧同屬新經濟的百融雲創，「現時二手市場嘅新經濟股回落，對於資金嚟講更多選擇」。

此外，公開發售截止的百度（9888）以252元定價，相對其美股周四開市早段的270.11美元僅約4%折讓。