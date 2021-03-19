銀保監發佈新細則，明確外國保險集團公司和境外金融機構技!外資保險公司的准入門檻，並刪除有關外資險企股比的限制性規定，外國保險公司或者外國保險集團公司作為外資保險公司股東，其持股比例可達100%。

有關修訂另包括明確外國保險集團公司和境外金融機構准入條件及滿足相關償付能力監管標準；完善股東變更及准入要求，及取消外資股比的限制性規定，下一步將繼續做好外資保險公司的監管工作，持續提升保險業投資和經營環境，進一步激發市場活力，提升保險業服務實體經濟質量及效率。

銀保監有關部門負責人表示，新修訂後，可以投資入股的外方股東增加為三類，即外國保險公司、外國保險集團公司以及其他境外金融機構，為保證外資保險公司的專業優勢，進一步規定外資保險公司的外方唯一或者主要股東應當為外國保險公司或者外國保險集團公司。允許符合條件的多元化主體持股外資保險公司，可以豐富外資保險公司的股東類型和資金來源，進一步激發市場活力。

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