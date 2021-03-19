近日豪宅大碼交投增多，自農曆新年過後已錄約10宗過億元成交。由九倉（004）持有的山頂道77/79 PEAK ROAD，累沽5伙大宅，吸金近30億元，其中一幢洋房以5.58億售，呎價達9.2萬創新高，買家身份曝光，為牙醫余倩華，早前曾參與義務牙診服務，為戒毒人士整牙。

土地註冊署資料顯示，77/79 PEAK ROAD 77F號洋房，面積6,061方呎，在本月2日以約5.58億元招標沽出，呎價92,088元，創項目新高。買家名為余倩華（YU MICHELLE SARAH），與中環萬邦行一名女牙醫同名，料為同一人。根據媒體報導，余倩華曾與基督教香港信義會社會服務部合作，為戒毒人士提供牙診服務。

資料顯示，余倩華是次入市付約2,372萬元稅項，即樓價4.25%，以首置名義入市。

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