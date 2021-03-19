長和系主席李澤鉅昨日疑似部署私有化長實（1113），將以每股51元向李嘉誠基金會發行3.33億股，等於總作價170億元，收購基金會旗下持有的四個基建資產，即變相令李氏父子持股量由36%增至45%。受消息刺激，長實股價早段抽升逾7%，高見50.5元。

多間券商發表報告，花旗表示，長實昨日承諾今明兩年派息將不低於去年水平，加上是次交易的現金收益，預期每股派息至少達1.877元，惟該股上升空間有限，故上調目標價至51元，料當股價升至超過51元時，股東或選擇獲利套現，將評級由「賣出」升至「中性」。

高盛發表報告指，是次交易與長實投資高收益優質資產的策略一致，是次交易總額不少於9.1億元的現金分派，令今年分派按年增加14%，發行新股最多令股權攤薄9%，預期即使長實有否進行回購，對股東依然有利。該行又指，長實去年表現符合預期，將2021年至2023年的每股盈利預測上調5%，維持長實買入評級，並上調目標價6%至52元。

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