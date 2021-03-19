今日，我唔想一嚟就畀冧把，反而想畀一個問題大家去想一想：老散們，你們日日夜夜望住個美債的孳息把自己嚇到鼻哥窿都無肉。那我想問了：為甚麼10年期美債的孳息兩、三度高見1.60厘，及至昨夜更上到1.72厘樓上創了今浪新高，可無論是美股的納指，抑或是港股的科指，都沒有創今浪新低的呢？

想不到答案吧？想不到的話，你就必須要承認：孳息和科技股之間的負關聯性正逐步消減，這是不爭的事實。因此我不擔心科技股，並繼續維持是跌浪反彈的看法。上週同各位介紹過的XL二南方東英恆生科指ETF（7226）我建議繼續揸住，科指企穩8,400點安全，上望目標是9,360點，跌穿8,000點止蝕。

你若問：聯儲局的議息結果都已經塵埃落定了，既不會加息，亦不會收水，那到底孳息因乜事繼續升？其實，目前市場最關心的是聯儲局為何遲遲不公佈原訂於31日屆滿的「補充槓桿利率」（SLR）寬限會不會延長。只要這個支持銀行配合聯儲局來揸債的方案在近日獲得澄清的話，科技股便更無後顧之憂。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！