恒指周五跌414點，失守29,000點大關，收報28,990點，主板成交2,061億元。港股通南向資金成交394億元，淨沽32.57億元。其中，深港通淨沽13億元，滬港通則淨沽19.5億元。

根據港交所十大成交活躍股統計，最活躍買賣港通股，包括騰訊（700）、中海油（883）、小米（1810）、美團（3690）及保利協鑫能源（3800）等，北水成交介乎10億至41億元。

淨入最多為騰訊，增倉8.6億元，股價隨市跌約2%，收報628元；建設銀行（939）亦淨入4億元，股價挫2%，收報6.46%；小米淨入1.6億元，逆市升0.2%，報26.25元。

中糧家佳康（1610）雖然獲北水增倉69萬元，但績後回吐逾一成，報4.4元。大摩上調該股目標價，由4.5元升至5元，評級「與大市同步」。

油價急瀉7%，中海油淨沽逾17億元，股價跌半成，報8.36元；微盟集團（2013）亦淨走3.7億元，股價挫逾半成，報17.1元。

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