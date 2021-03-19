其中一個我經常使用的招數，是以Short Put賺回來的資金，作為Long Call的彈藥。有朋友聽過我的做法後，說坊間有人叫這個做法為「草船借箭」。而以下，我想跟大家分享這個做法的好處，以及一些我在運用這方法上的幾個竅門。

首先，Long Call是賺錢難度頗高的策略。第一，期權價格的上落幅度很大，很多投資者在未習慣它的上落幅度之前，見到Call價隨時可以於短期內下跌四、五成，就會被嚇怕，在壓力下令買賣更易出現失誤。第二，期權有時間值損耗，就算正股價格不跌，只是一段時間內未能上升，Call 價就已經會減值，導致損失。第三，即使正股上升，只要升幅不夠大，Long Call仍有機會要輸錢。

但當然，Long Call 也有其好處。第一，有限風險，無論股價跌幅多大，甚至是股災，我們輸的最多都只是用作買入期權的本金，所以只要計好注碼入市，風險很易能夠控制。第二，只要正股的升幅夠大，期權的槓桿可以倍大回報，輸就最多輸100%，但贏就可以贏本金的幾十倍以上。簡單而言，這個策略，我會形容為難賺錢，但潛在回報高。

而有甚麼方法，可令Long Call的難度稍降呢？我的做法，就是以一些極價外的Short Put，來做Long Call的本金。若Long Call 有錢賺，當然是好事，但即使Long Call要全輸，我們也不怕要輸入肉。只要Short Put能夠贏錢，就沒有問題。

以下，是一些要注意的要點：

1) Short Put不能做得過大，要有能力接貨，並分散風險。做Short Put但接貨能力不足，可以輸很多錢。

2) Short Put 和Long Call，不必是同一股票。Short Put 我會選擇引伸波幅較高，而又有基本因素支持的股票。

3) 想兼賺多一點時間值，可以將Short Put可揀距離到時日少於30日，以Long Call 就揀選到期日多於30日，而Long Call的引伸波幅最好是低於30%。

這樣做，會令即使我們有時估市不準，但也不致要輸錢。而若估得準，在Short Put、Long Call同賺的情況下，回報也會相當理想。不過，謹記要做好Short Put的風險管理，這亦是此策略長遠勝敗的最重要一環。

莫家強

期權及美股課程導師，擅於以電腦程式篩選股票，並配合期權策略進行部署。

https://www.facebook.com/alexmokinvest

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