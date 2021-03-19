業績

●四叔李兆基女婿鄭啓文旗下華大酒店（201）去年盈轉虧，蝕2.02億元，每股虧損0.0225元，不派末期息。期內，該公司收入2.35億元，按年跌49%，其中經營酒店收入按年跌52%，旗下7間酒店平均房間入46%至93%，僱員人數498名，按年大減19.4%。

華大酒店預計，香港酒店和零售業將繼續遭受低入住率和高運營成本的困擾，中美之間持續的不利關係將影響地緣政治，可能繼續損害所有海外旅遊業及經濟的復甦。

●腦洞科技（2203）發盈警，預計去年全年蝕5,500萬至6,500萬元，2019年蝕4,990萬元。虧損擴大主要因客戶訂單回落，半導體業務收益下降，及因應會計準則作出資產的減值虧損撥備所致。

人事變動

●新意網（1686）表示，歐景麟已辭任公司秘書職 務，由總法律顧問劉邦妮接任，3月22日起生效。

●中國財險（2328）表示，根據中國共產黨中國人保委員會決定，中國人保（1339）黨委委員兼副總裁于澤獲委任為中國財險黨委書記。

●鳳凰衛視（2008）表示，黃濤因其他工作安排已辭任公司非執行董事職務，由王海霞接任，今日起生效。

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