微信囡不推股，改推虛擬幣。近日不少中國投資者於微信群收到螞蟻幣Bitant的推薦，該幣聲稱由「阿里巴巴主導，中國央行背書，中芯國際參與」，但內媒記者踢爆，螞蟻集團表示從未與「螞蟻幣」有任何形式的合作。

內媒指近日網上出現新虛擬貨幣交易平台，可供交易Bitcoin、以太幣和螞蟻幣，據該平台顯示，螞蟻幣由發行價1美元最高上升超過37美元。

螞蟻集團回覆內媒查詢表示，「公司和所謂的『螞蟻幣』不存在任何的合作關係，螞蟻集團一直以來致力於用技術解決真實問題，不會參與也不會支持任何虛擬貨幣發行和炒作。」

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