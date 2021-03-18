【本報訊】聯儲局一如市場預期維持利率及買債規模不變，主席鮑威爾昨日在議息後舉行的視像記者會指，美國通脹預期不斷升溫，儲局繼續維持寬鬆貨幣政策，目前不是合適時間考慮縮減買債規模，料美國保持零息水平到2023年才加息。惟市場對通脹仍感憂慮，30年、10年期美債孳息昨日突破關鍵水平，10年美債孳息升越1.75厘，為14個月最高。

聯儲局於本港周四凌晨結束一連兩日議息會議，聯邦基金目標利率維持於0至0.25厘不變，每月繼續維持1,200億買債步伐。

道指早段破頂 納指急挫

儲局亦公佈今明兩年美國經濟、通脹和失業率預測，充份表現儲局樂觀情緒。當局預期美國明年經濟增幅達6.5%，勝去年12月預估升4.2%。分析稱，鮑威爾的言論就市場對2013年「收水恐慌」憂慮降溫，但處理平均通脹目標維持於2%水平的做法「踩鋼線」。

《華爾街日報》評論諷刺地指，若聯儲局容許美國通脹升溫、達致全民就業和經濟擴張之餘，同時可保持超低利率、面對華府龐大債務又可繼續大規模買債，也許經濟學大師佛利民都要「翻生」，重寫其經典著作《美國貨幣史》。

美國長債遇沽壓，令債息拾級而上。10年期債息一度升至1.753厘，為去年1月最高 ; 30年期債息報觸及2.5146厘，為2019年7月後最高。2年期債息回落至0.153厘水平，2年期與10年期美債息差擴大到153.2點子，為2015年7月以後最闊。債息抽升，新舊經濟股份表現榮辱互見，高盛和摩通昨早段升逾2%創新高，領道指再破頂，曾升71點至33086點 ; 標指及納指下跌，納指急挫231點至13293點。