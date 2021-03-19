小米（1810）再次傳出造車消息，早上股價一度升逾2%，高見27元。內媒報道指，小米造車有望4月落實，將由聯合創辦人、參謀長王川負責並摸底汽車行業及招聘。

內媒《36氪》引述消息人士指出，小米啟動名為「micar」的造車計劃，而王川亦多次與蔚來、小鵬等中國造車新勢力高層交流，了解產業情況。小米相關人士回應指，之前公告已進行說明，所以對造車傳言不予置評。小米現倒升1.14%，報26.5元。

另外，吉利汽車（175）亦傳出成立獨立電動汽車公司。《路透》引述消息人士指，吉利擬建高檔電動車品牌「Zeekr」，並會採用吉利去年公布的「SEA浩瀚智能架構（Sustainable Experience Architecture）」。報道亦提及，吉利打算生產「像平治一樣」的高檔汽車，挑戰電動車龍頭Tesla一哥地位。吉利現跌4%，最新報23.7元。

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