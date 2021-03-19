據《彭博》，中國叫車平台滴滴出行正加快IPO計劃，最快下季上市。知情人士透露，滴滴想趁著業務回升而儘快上市。滴滴表示，不評論市場猜測，並未有上市時間表。

軟銀為滴滴最大股東，目標估值為逾620億美元（約4,805億元）。公司見到Uber在中國的業務反彈，因此加快原本在年尾的IPO計劃。根據香港大型IPO的公眾持股量為15%，滴滴可以集資約90億美元（約697.5億元），將會是今年全球焦點IPO之一。

據報，公司尚未對上市地點作最終決定。知情人士指，滴滴的上市計劃仍處於初步階段，可能仍會拖到今年尾，有待商討。

滴滴總裁柳青去年表示，公司的核心業務已開始賺取少許盈利，每日叫車收入已創新高，超過疫情前水平。

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