隨着中國貨幣政策逐步回歸正常化，今年信用市場融資緊張已成共識，外媒報道，今年來債券違約總額約100億美元，創下了同期紀錄新高，同時違約風眼板塊亦浮面。

據《彭博》今年的債券違約中，地產債就佔約20%；考慮政策收緊趨勢短期難以逆轉，中小房地產公司仍會是未來的高風險類別；此外弱資質和弱財政地區的國企、低等級城投等再融資前景亦不樂觀。

該社引述太平洋投資管理公司中國經濟學家Carol Liao指，政策回歸正常化的過程，一些公司再融資時會遇到困難，「未來幾個季度很可能還會有更多的違約」。她認為，產能過剩、有過熱迹象或不環保的行業面臨著較大的風險，包括煤炭類公司，二三線城市拿地較多的高槓桿房地產公司。

不過整體而言，去年11月永煤意外違約引發軒然大波後，近期投資者情緒已漸趨平靜，5年期AAA級企業債和國債的信用息差本月初曾降至2016年來最低；但3至4月境內信用債市場會迎來空前到期壓力，市場人士仍提示需要警惕超預期違約暴雷。

中國為以遏制樓價泡沫，推出「三道紅線」和房地產貸款集中度管理制度，令中資地產債市場近期頻亮紅燈，包括華夏幸福和重慶協信近期都出現債券未按期兌付；而在一級融資市場上，上市房地產企業境內債券市場淨融資已連續9個月見負數，創下至少2015年初以來最長紀錄。

煤炭行業融資寒冬也尚未渡過，近期重慶能源的銀行票證違約、冀中能源的風險事件，投資者對弱國企的盈利能力和償還能力，變得空前警惕，一級市場煤炭企業的再融資困難有增無減，二級市場折價拋售似已成常態。煤炭仍然是市場最擔憂的行業之一，由地方國企主導的大宗商品發行人融資也難言樂觀。

該社引述數據，指今年以來很多地區債券淨融資已出現缺口。以上月在境內信用債市場上發行與到期金額的比率為例，煤炭大省山西省的發行人淨融資比例降至25%，相較於去年12月曾高達184%；河北省發行人淨融資比率也從去年12月的124%降至18%。

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