中華煤氣（003）去年純利按年跌13.8%至60億元，末期息23仙，全年維持派35仙，但連續兩年只派「20送1」紅股。另外，煤氣公布，常務董事陳永堅榮休將於2022年股東周年大會後不再膺選連任董事，他任職煤氣28年，1997年起出任常務董事至今。煤氣同時委任公用業務營運總裁黃維義，出任副常務董事，並於2022年接替常務董事一職。

煤氣去年營業額409.3億元，微升0.7%。今年度投資73億元於生產設施、管道、廠房和其他固定資產，以拓展及配合本港和內地各項現有及新增業務之持續發展。

期內本港煤氣銷售下降2.7%至279億兆焦耳，當中工商業有明顯下降，而住宅則由於家居煮食及熱水用量增加而有所上升。疫情下新居入伙見放緩，客戶數目為194萬戶，輕微增加1萬戶；市民消費意欲疲弱，爐具銷售量亦下降12.7%，但銷售額只下降8.3%。

內地業務連同旗下港華燃氣（1083），共取得436個項目，較前一年多30個。城市燃氣項目總數達282個，多9個；全年總售氣量約為269億立方米，增長5%；燃氣客戶則增加7%至3,181萬戶。

至於新興環保能源業務收入增長28%至34.8億元，盈利錄得增長，期內每年產能25萬噸的氫化植物油廠，已於第三季全面投產。今年兩個農耕廢物利用試點項目，將分別於次季及第四季投產。

煤氣：開發新煤氣應用維持本港業務

煤氣聯席主席李家傑及李家誠預計，今年本港煤氣客戶數目將保持平穩增長，香港二月起安排接種疫苗，疫情有望回穩，但現階段仍存在一定程度不確定因素，該集團將致力推動智慧創新以提升服務水平及營運效益，不斷開發新的煤氣應用以增加售氣量，使本港煤氣業務得以維持穩健之發展。至於內地，二人指，港華燃氣股上海燃氣增資後25%股權，令用戶增至4,000萬戶，成為規模更大之城市燃氣集團，亦可參與長江三角洲一體化之長遠發展。

他們指，煤氣以公用事業為核心業務，對經濟下行所帶來的衝擊有較強抵禦能力，在疫情過後，業務有望在短時間內回復較高増長，並展望各業務領域將迎來更蓬勃發展。同時在國策推動下，天然氣、智慧能源、可再生能源、生物質燃料等產業，預計將獲得政策支持，為該集團帶來長期增長。

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