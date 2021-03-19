太古（019）近年積極拓展新業務，最新宣佈投資新風醫療旗下的深圳新風和睦家醫院，惟未透露投資金額。新風醫療的主要投資者是南豐集團，由南豐董事長及行政總裁梁錦松掌舵，其餘董事包括前黑石董事總經理吳啟楠、前醫管局主席梁智鴻、前港鐵前主席馬時亨等人。

太古表示，該醫院位於福田區的心臟地帶，毗鄰沙尾地鐵站，現已於深圳展開興建工程，總樓面約6.4萬平方米，提供350張住院病床，主要專科範圍將包括婦產科、全科、腫瘤科和骨科，預期於今年下半年投入營運。

翻查資料，太古於去年4月首次進軍醫療業，投資醫療服務供應商哥倫比亞中國（Columbia China），該公司主要在長江三角洲一帶興建、擁有及營運私營綜合及專科醫院、診所和安老院舍。

太古醫療保健諮詢委員會主席兼太古地產（1972）行政總裁白德利稱，醫院的營運效率一般需要5至8年才可提升至穩定水平，與集團長遠發展業務的策略一致。內地對私營優質醫療保健服務的需求增加，雖然現時於醫療保健行業擁有少數股權投資，相信未來醫療保健具潛質成為一個獨立業務部門。

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