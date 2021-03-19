【本報訊】近年不少企業計劃以特殊目的收購公司（SPAC，Special Purpose Acquisition Company）上市集資，但有外媒指瑞銀（UBS）已秘密禁止其理財顧問向客戶推銷SPAC，瑞銀對此不予置評。

訊息及研究有限

CNN引述消息人士指，瑞銀只容許客戶自發提出買賣SPAC，即理財顧問不得主動接觸客戶並鼓勵他們在公開市場上買賣特定的SPAC股票。瑞銀主要考慮是，在與未上市公司合併之前，該行對SPAC的訊息和研究十分有限。

SPAC俗稱空白支票公司，主要是由基金成立的空殼公司，只處理現金且沒有實質業務，透過IPO募集資金後，在特定時間內（通常為兩年）收購一些仍未上市但有發展前景的項目，其上市門檻較傳統IPO低。根據Dealogic數據顯示，2021年為止，SPAC已經集資超過800億美元，比去年同期激增2,000%。

近期不少亞洲為基地的家族辦公室有意建立以SPAC為主題的投資組合，如新濠國際（200）主席何猷龍私人家族辦公室「黑桃資本」；新世界（017） 執行副主席鄭志剛亦有意通過SPAC在美國籌集2億至4億美元並上市。