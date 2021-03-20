日牛圈子裡高手如雲，單以Osaka5幾位傳奇人物好故事足以結集成書，當中最偏離常規(復刻)路線的一位相信就是林芳亨(Yoshiyuki Hayashi)。這位巨匠一直給予人低調又神秘的感覺，這些年來經營自家品牌都堅持住自己一套獨特模式，早於其他牌子竭力復刻美式牛仔工裝、二戰細節時，他創立的Denime已別樹一幟主打較近代的60′s褲型，加上他本人深受Ivy League的「書生味」影響，本來一條粗獷的牛仔褲落在他手上變得很不一樣。

直至他在2010年開展新品牌Resolute，乾脆將60′s褲型改良至極緻，保留了高腰蘿蔔剪裁並以頂級Shinya Mills牛仔布製作，刪減了美式版型上臀部的多餘布料、調整了輪廓線條，打造出最適合亞洲人身型的66 501/505變奏，亦漸漸淡化了其美國Levi’s的出處根源。也許正因為此獨特氣質，Resolute是當下最受洋服界推崇的牛仔品牌，數之不盡的裁縫KOL皆以西裝褸、皮鞋配搭它的牛仔褲，世界各地不少洋服店都有代理過Resolute，徹底跨進了classic menswear界別。而林芳亨本人則愈來愈趨向歐陸情懷的打扮，可算是將牛仔褲穿得最優雅的第一人，有說他跟美式牛仔風格愈走愈遠，倒不如想想這才是阿美咔嘰(Amekaji/ アメカジ)的核心精神吧？所謂美式優閒就是強調舒適又隨性(本來)的配襯，若然要大熱天時刻意「操」條20安士重磅厚牛，或是從頭到腳的復古曠工、鐵路工人打扮，今時今日看來其實是非常東洋風的事情，很不林芳亨，因為他只是喜歡停留在年青時身處的1960年代。

表面看來他好像不如其他日牛元老hardcore？實際上他可是個低調的狂人，當其他日牛牌子都致力擴展生產規模之際，Resolute卻反其道而行只造牛仔褲，也就只有四款褲型，全部原色，莫視一切週邊產品或風格潮流，亦從來不做參加時裝展會，當真有牌如其名的「決心」… 而且論及吊腳牛仔褲 — 日牛/KOL界開山鼻祖第一人，捨他其誰?

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