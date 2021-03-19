【本報訊】美國拜登政府一如外界所料對華態度強硬，中美外交官員會晤火花四濺，觸發昨日內地股市動盪。港股受A股拖累下「中槍」，恒指四連升後急吐逾400點，再度失守兩萬九。新舊經濟股幾乎全線報跌，騰訊（700）及美團（3690）分別跌2%及1.3%；「三桶油」齊挫約半成。

分析指，中美破冰之路遙遠，A股會否因兩國交手而持續積弱、拖港股後腿，對後市甚為關鍵。另外，下周進入重磅股業績高峯期，騰訊、小米（1810）、中移動（941）等輪流放榜，將為市場焦點。

專家：跌穿兩萬八離場

恒指全日低開低走，收報28990點，跌414點或1.4%，成交增至2,061億元，為一周以來首次高於2,000億元水平。總結全周，恒指升251點或0.9%。A股表現更洩氣，上證指報3404點，跌1.7%；深成指報13606點，跌2.6%；兩市成交7,721億元人民幣。

北水先沽為敬，淨流走32.6億元。騰訊再吸資8.6億元，為北水淨入最多個股，但股價跌2%至628元。國際油價創半年以來最大跌幅，加上北水勁沽17.5億元，中海油（883）跌4.7%至8.36元。

耀才證券研究部副經理譚智樂表示，參考美國上任總統特朗普的做法，高層官員會面「次次都係做醜人」，要待兩國元首級別才較大機會有好消息，故市場本對是次會談不寄厚望，惟令市場憂慮的是第三輪或日後的會談會否「開唔到」，兩國因對立嚴重而失去討論餘地。他稱，現時此一大政治因素再牽動大市走勢，故部署上只能見步行步，「跌穿28000點，任何位入市都要先離場」。

除了中美會晤後續值得關注，美國共和黨議員提出法案，要求撤銷中國在2000年9月獲得的永久性正常貿易關係地位，將兩國貿易關係推回2001年以前的狀態，亦觸發再打貿易戰的憂慮。中薇證券研究部董事黃偉豪表示，審視過去的貿易戰，市場對貿易範疇的鬥爭不太敏感，惟若中美戰線再轉去科技、金融領域，就令股市有較大負面反應。他又指，近期恒指無穿28300低位，「沒有形成一浪低於一浪格局」，故不會對後市太悲觀。

長和回購 逾兩年首次

獲李嘉誠基金會注入資產的長實（1113）亦搶盡市場焦點，盤中高見50.5元，收報50.45元，飆7.2%。高盛報告指，該交易與長實投資高收益優質資產的策略一致，是次交易總額不少於9.1億元的現金分派，令今年分派按年增加14%，發行新股最多令股權攤薄9%，預期不論長實有否進行回購，對股東依然有利；上調目標價6%至52元。大和資本認為，長實新方案可有效率地回應華資家族地產股所面對的「香港折讓」，予買入評級，目標價為68元。

另外，長和（001）昨日回購20萬股，買入價介乎60.45至61元，涉資1216.3萬元；此為2018年9月以來首次。該股跌4.1%，收報60.35元。