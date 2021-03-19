本港疫情一波未平一波又起，最新再出現健身群組，但鄰近的澳門及中國大陸，形勢明顯好得多，就算早前的重災區美國及歐洲，感染人數亦會緩和迹象。經濟復蘇風吹起，現階段買相關地區的概念股，博資金輪動炒高，有一定勝算。

特首唔同，防疫表現亦南轅北轍，香港感染肺炎人數早突破萬人，但一海之隔的澳門，染疫人數只得兩位數，難怪被視為高危地方的賭場，也早已有限度營業，近日更開始陸續放寛限制。例如月初時，當地政府宣佈，取消進入賭場需要出示核酸陰性檢測結果的要求；最新則放寛部份外籍人士的再入境措施，對首重人流的賭股，帶來莫大的憧憬及實際刺激作用。

兩大藍籌賭股龍頭銀娛（027）及金沙（1928）各有賣點，前者2月與中國建築（3311）訂立具有法律約束力的意向書，涉及銀娛路氹第四期工程，總值126.3億元，意味未來競爭能力又會加強；後者本月初宣佈，母公司以488億元出售拉斯維加斯的賭場資產組合，並重新聚焦澳門及新加坡等亞洲市場，似乎對澳門續牌志在必得。瑞銀最新發表報告，較為看好金沙、永利（1128）及新濠（200），金沙維持買入評級，目標價44.3元，銀娛則給予中性評級，目標價76.3元。從圖表出發，金沙短線阻力位在40元，突破可見45元，支持位在35元；銀娛上落區間介乎70至80元。

談到復蘇，航運物流股早已走出谷底，隨着疫情陰霾消散，前景值得看高一線。主打中港、東南亞及日本等地航運物流業務的海豐國際（1308），全年收入增長8.5%至16.9億美元，受惠毛利率上升逾7個百分點至26.4%，期內盈利大升近六成至3.5億美元。業績亮麗主要受惠集裝箱運費觸底反彈，加上全球航線運費普遍上漲；集團預計由15個國家組成的RCEP，將刺激區域貿易，故會把握時機繼續擴張。中金最新發表報告，指海豐盈利較其預期更佳，派息比率達81%，亦勝市場預期，預計年均運費每上升5%，公司盈利可增長20%，最新給予跑贏大市評級，目標價26元。操作上每逢回試10天線均是吸納機會，博高處未算高。

貨如輪轉，人流在疫情消退下亦加快流動，中國民航局公佈2月數據，民航旅客運輸量達2,394.8萬人次，按年增長1.9倍。國策方面亦有多方面扶持，包括十四五規劃擬加快民航重大基礎設施項目建設，新增30個以上的運輸機場；另國務院亦提出減稅降費，航空公司應繳民航發展基金大減六成，每年成本支出減少約80億元人民幣。花旗發表報告，航空股利好因素包括國內商務及旅遊需求回復，以及國際旅遊同步見底，該行對行業復蘇能力看好，未來炒作催化劑包括清明節及五一假期的需求提升，特別看好內地業務比例最高的南方航空（1055）。

在地球另一邊的美國及歐洲，疫情亦有放緩迹象，其中美國新增個案由每日六位數降至五位數，加上1.9萬億美元刺激經濟方案，預計復蘇力度進一步加強。在港上市受惠美國復蘇的股份，要數一眾出口股。主打電動工具如電鑽的創科（669），剛公佈全年業績，營業額增長28%至98.1億美元，其中下半年銷售額大增42.3%，明顯受惠復蘇勢頭，毛利率連續12年增長，最新升至38.3%，期內盈利增長30.2%至8.01億美元。最新業績顯示，美國及歐洲生意佔比分別為78%及14%，可謂食正條水。廣發證券發表報告，預期今年可保持優異業績，今明兩年盈利料分別增長18%及19%，維持買入評級，目標價139.9元。操作上可候回試130元以下水平分段吸納，跌穿115元止蝕。

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