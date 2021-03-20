宏安地產（1243）部署推售青衣新盤薈藍之際，同系已屆現樓的油塘曦臺，最新再售出一伙頂層海景特色戶，呎價高達35,538元，再次推高油塘區呎價紀錄，成交價4,509.8萬元。

一手成交紀錄冊顯示，曦臺1座37樓C室，實用面積1,269方呎，連天台883方呎，四房雙套房間隔，望維港海景。日前以4,509.8萬元連一個車位成交，呎價35,538元，呎價創油塘新高。

曦臺今年2月中售出2座頂層複式樓王，當時成交價見6,173.2萬元，創項目新高，呎價35,417元。是次1座樓王呎價35,538元，將區內紀錄再推高0.3%。

油塘蔚藍東岸開放式537萬售

由五礦地產（230）發展的油塘蔚藍東岸，今日沽出一伙細單位，成交紀錄冊顯示，項目5座23樓H室，實用面積237方呎，開放式間隔，今日以536.8萬元沽出，呎價22,650元。新買家採用180天即供付款。蔚藍東岸本月錄3宗成交，套現約2,000萬元。

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