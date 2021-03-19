【本報訊】近日豪宅大碼交投增多，動輒以逾億元成交，自農曆新年過後計，市場已錄逾10宗同類過億元成交。由九倉（004）持有的山頂道77/79 Peak Road，累沽5伙大宅，吸金近30億元，其中一幢洋房早前以逾5.58億售出，呎價達9.2萬元創項目新高；該豪客買家身份曝光，為女牙醫余倩華，早前曾參與義務牙診服務，為戒毒人士整牙。

土地註冊署資料顯示，77/79 Peak Road 77F號洋房，實用面積6,061方呎，在本月2日以約5.58億元招標沽出，呎價高見92,088元，創項目新高。登記買家名為余倩華（Yu Michelle Sarah），與中環萬邦行一名女牙醫同名，料為同一人。

根據媒體報道，余倩華曾與基督教香港信義會社會服務部合作，為戒毒人士提供牙診服務。資料顯示，余倩華是次以首置名義入市，付樓價4.25%稅項，即約2,372萬元。

楊千嬅南灣單位「甩名」

另外，為避開辣稅，不少人會「甩名」自製首置客身份。藝人楊千嬅及其丈夫丁子高（原名丁浩霖），六年前斥資1,882萬元購入鴨脷洲南灣8座低層A室一伙一房單位，單位實用面積1,056方呎，當年呎價17,822元。

不過，根據土地註冊署最新資料顯示，單位在今年2月進行內部轉讓，以1,800萬元轉名予丁子高一人持有，楊千嬅料回復首置身份。