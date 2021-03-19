1月及2月初可說是新經濟股的天下，北水、抱團基金全方位瘋搶貨，加上散戶Strong Hold信念強，無論龍頭抑或二三線新經濟股，均炒至天價。但踏入牛年後，北水未有再接力掃貨，加上抱團基金接火棒後極速錄得虧損，銷情急劇降溫，加上美國十年期債息突抽高，令大小新經濟股全線變水。

高位回落幅度不小，但市場人士普遍認為，在三個不利因素下，撈貨不宜太心急。首先，中央已連番出手整頓網絡平台企業，由去年叫停阿里巴巴（9988）旗下螞蟻集團上市，到提出反壟斷政策，茅頭直指互聯網企業龍頭，最新輪到騰訊（700）據報成為下個金融監管目標，新近習近平在中央財經委員會會議強調，要把握平台經濟發展規律，建立健全平台經濟治理體系，加強監管，促進公平競爭，反對壟斷，防止資本無序擴張等，在在反映新經濟股已落在監管風眼之中，國策風險日增。

第二，高位蟹貨重重，除了北水及抱團基金外，更有大量Strong Hold的散戶在高位被套牢，每每反彈至高位，均有人出來掟貨，一日未消化蟹貨，一日難重返高位。第三，經濟復蘇勢頭持續，換馬至舊經濟股的資金越來越多，板塊輪動下新經濟股買盤因而削減，加上美國十年期債息仍屬大漲小回格，新經濟股添上另一重陰霾。既然客觀環境不配合，現階段炒作只能炒波幅，難採用破位追入策略。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！