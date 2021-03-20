英國住宅物業市場於法律層面上有多種不同的業權擁有方式，最常見的大概分為租賃業權（Leasehold）和永久業權（Freehold），另外共享形式永久產權( Share of freehold）和共享業權（Commonhold）亦漸趨普及，筆者這篇會主要解釋租賃業權。

租賃業權意指當買家向永久產權持有人（Freeholder）買入合約上所指物業若干年期的使用權，租賃業權持有人（Leaseholder）不能隨便對物業作岀改動，並需向永久產權持有人繳交地租（Ground Rent），當租賃年期歸零，物業業權將重歸永久產權持有人，統計數字顯示現時英格蘭大概有450萬租賃業權的物業，當中包含69%的公寓（Apartment）和31%的別墅（House）。

現時法律下，別墅的租賃年期可延長50年，租賃業權持有人在延長的年期中需繼續繳交地租；公寓的租賃年期則可延長90年，地租在延長的年期歸零，稱為象徵性地租（Peppercorn Ground Rent）。

英國房屋局局長Robert Jenrick在今年年初宣布租賃業權改革方案，讓所有租賃業權持有人皆有權利將租賃業權延長990年，而且在延長的年期中免地租，此舉無疑是英格蘭物業法近四十年的最為象徵性的改革，讓相關業主們節省掉數以百萬鎊的地租，英國政府將會推出網上計算機供各業主仔細計算延長租賃年期的成本。

有關象徵性地租趣聞一則，巴斯大學 （University of Bath）在1971年和當地政府簽了999年的租賃業權以Claverton Town為主要校舍，條款包括象徵性地租，約定俗定下，每年學校的財政部會皆會給予當地政府一粒Peppercorn（胡椒）為地租，Literally。

柏妮思

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