根據台灣最新官方統計數據顯示，人口約2,350萬人的台灣確診數不到1,000例、10人死亡，人民的生活不必太擔心新冠病毒，因而吸引不少海外台灣人、雙重國籍及港澳移民來台定居，如商人、學生、專業人士及退休人士等。根據台灣移民署數據，去年移入台灣的人比移出的人數多了27萬，人口社會增加淨值是2019年的4倍，因為現今全球各國正在進行高端人才爭奪戰，這是一個人口政策的正面訊息外，而且這27萬由外國移入台灣的人口對住宅、商舖及寫字樓的需求有產生了很大的剛性需求效應。

此外，政府針對外籍人士推出「就業金卡」，在疫情爆發後發揮作用，吸引更多非本國商人來台，從去年1月31日開始，已經發了1,600多張就業金卡，是2019年的4倍多。

人口湧入使台灣去年成為少數成長的經濟體之一，例如第4季的經濟成長比2019年同期增加逾5%。據台灣行政院主計處估算，今年度經濟成長率也可達到4.6%，是7年來成長最快的。

像之前在Google、Microsoft 、YouTube等科技公司上班的台裔美籍的高科技人才都陸續有申請台灣就業金卡，疫情之後他們舉家或單身來台，他們在矽谷的許多台裔或港澳藉朋友，都和他們一樣來到台灣。那些在矽谷闖蕩的企業家或科技公司高層，願意做早期投資的人士，這些高端族群其實現在都陸續移居到台灣了。

海外各大型企業現階段正要全面投資台灣，包括加大台灣各界和國際間研發合作、落實高階製造研發中心、前瞻基礎建設以及台商回台等兆元新台幣的投資案，並加碼投資5G、AI、生技及新創；同時在5+2產業基礎上發展六大核心戰略產業，讓台灣成為全球科技及生技經濟關鍵力量。

疫情為全球經濟帶來新變化。首先是疫後帶來生活型態的改變，遠距工作等需求相關產業發展；第二，疫後國際分工型態轉變，第一波供應鏈移轉是伺服器及網通，但美中貿易戰開打後，電子五哥加入供應鏈轉移浪潮；第三是疫後國家角色將會強化，例如優質口罩國家隊、金融國家隊，以及未來5G網路和資訊安全發展，更需要政府和各界共同參與建構工商業新藍海。

而港澳移民又以台灣六都各有發展優勢特色來選擇在那裡設籍定居，經官方統計港澳移居人數又以新北市最多，其次為台北市，台中則為第三。若和前一年比較，台中市年增19%最多，其次為桃園18%，瞄準生活便利性，港澳人士多數選擇在工作機會多、大眾運輸密度高及生活機能佳的六都生活為主，特別鐘意雙北、台中、桃園等都會地區來搵樓定居。

張紹權

中華民國政治大學地政系系友會理事

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