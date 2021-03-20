以SPAC「特殊目的收購公司」（Special Purpose Acquisition Company）上市的熱潮興起，今年以來美錄得252宗上市，已經超過上年度全年248宗。東南亞租車平台獨角獸Grab，最近亦傳出準備以SPAC形式上市，期望加快赴美上市步伐。

假若成功合併後上市，Grab估值將接近400億美元（約3,120億港元），有望成為有史以來最大規模的SPAC交易。

Grab由馬來西亞企業家第三代陳炳耀（Anthony Tan）及陳慧玲（Hooi Ling Tan）共同在2012年創立，兩人是哈佛大學商學院的同學，在課堂上認識。當時陳慧玲在兩人閒聊時提及在馬來西亞坐車非常困難，一個女子在夜晚下班後找的士回家非常不安全，因此兩人有了在東南亞地區成立類似Uber平台的想法。

陳炳耀選擇離開了以汽車銷售為主的家族事業陳昌集團，走上創業之路，起初過程亦不容易。創業當年東南亞地區仍然較為落後，大部分司機未懂得用手機程式，甚至連智能手機都未有。陳炳耀和陳慧玲便親身到油站附近直接說服的士司機，邀請他們嘗試下載應用程式。兩人後來成功獲得贊助，為司機提供智能手機分期優惠，又逐一教導他們如何使用Grab程式接定單，亦容許乘客以現金付車費，這對於電子支付未盛行的東南亞地區非常重要。

2018年Grab與同樣是共享租車龍頭Uber有過一番廝殺，最後Uber決定退出東南亞市場，並讓出經營權給Grab，換來Grab 27.5％股權。

除了要面對越來越多的共享經濟對手，Grab亦要不時與政府及監管機關交涉，釋除政府對共享經濟的疑慮。當年新加坡競爭和消費者委員會就曾表示Grab和Uber合併會令市場競爭顯着減少，曾經考慮要求雙方解除交易。

現時Grab在馬來西亞、菲律賓、印度、泰國、新加坡、緬甸等30個城市已開展業務。疫情亦無阻公司業務發展，Grab在二月宣佈已完成新一輪20億美元的融資，公司的總淨收入在2020年按年亦有近70％增長。Grab近年更邁向超級應用程式（Super App）方向發展，於多個層面涉足客戶的日常生活，例如是食物外賣GrabFood、電子錢包GrabPay等，亦與中國平安好醫生合作提供一站式互聯網醫療健康服務 。

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