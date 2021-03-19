【本報訊】中華煤氣（003）昨公佈去年營業額增0.7%至409.27億元，但股東應佔溢利按年跌13.8%至60億元，每股盈利33.8仙，末期息23仙，全年維持派35仙，但連續兩年只派「20送1」紅股。煤氣昨收12元，升1.2%。

今年未考慮加價

期內本港銷售下降2.7%至279億兆焦耳，而內地業務全年總售氣量約為269億立方米，增長5%。公用業務營運總裁黃維義稱，今年首季煤氣銷售已回升，有信心可持平或重拾增長；而內地首季售氣量已上升26%。至於煤氣費，陳永堅指，本港零售餐飲業低迷，加上失業率高及通脹未回升，今年未考慮加煤氣費。旗下從事新能源的易高方面，利潤大幅增長，今年會引入策略性投資者，並會在東南亞擴充產能。

至於連續兩年紅股削半，陳永堅表示，目前經濟尚未特別轉好，維持20送1是較好安排。

此外，集團公佈任職29年的常務董事陳永堅將於明年退休，並由黃維義接任。陳永堅認為「每個人都有時刻會新陳代謝，長江後浪推前浪」，冀提早一年通知可讓高層順利交接。

另一方面，恒安國際（1044）去年營業額按年稍降0.5%，至223.74億（人民幣．下同），但受惠木漿價格下降，股東應佔溢利45.95億元，較前年增17.6%，每股派息1.3元，增4%，全年派息2.5元，增11.1%。恒安昨收53.9元，跌0.7%。