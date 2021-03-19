【本報訊】聯儲局拒絕延續放寬資本銀行對美國國債及其他資產持有的保有量，補充槓桿率（SLR）的減免將於3月31日到期。消息再度造成債市混亂，據彭博終端機，美國10年期國債收益率昨晚曾升至1.7477厘，美滙指數升0.3%至92.162。截至晚上10時50分，金融股拖累下，道指跌0.57%至32667點；標指插0.13%至3910點；納指則升0.44%至13174點。

外電報道，部份一級交易商早前因擔心聯儲局拒絕延期，已減持手上美債，數據顯示，截至3月10日止的兩周減持美債倉位達800億美元。有分析指，由於銀行或決定出售旗下部份美國國債，或導致聯儲局加息。聯儲局官員回應稱，美國最大銀行擁有約1萬億美元資本，故取消SLR不會對銀行有大影響。受消息影響，金融股全線下跌，摩通、美銀及花旗下跌介乎2至4％。

另美媒報道，中國政府正限制軍方、國有敏感行業企業及重要機構人員，使用美國Tesla生產的電動車，因擔心會成為洩漏國家安全的風險，Tesla早段報625.55美元，跌4.23%。

美銀料逾12萬億湧股市

美國銀行發報告預期，若投資者以目前速度買入股票基金，今年流入股票的資金將急增1.6萬億美元（約12.48萬億港元）。該行首席投資分析師Michael Hartnett表示，雖然債券收益率持續上升、押注通脹導致市場動盪，但股票基金今年吸引683億美元資金流入，主要由於股本回報吸引，借貸成本接近歷史低位。