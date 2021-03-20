1975年暑期的遇襲，由於得到上天的眷顧，使我能夠大難不死；當我仍卧在醫院病床時，深水埗警區的華探長「李龍心」一天來探望我時說︰「憑着你好勇鬥狠的作為！遲些一定能做江湖大佬，不過最終的結局還是橫屍街頭；倒不如改邪歸正，跟着三哥『明欽』做個有用的人。」最後，我選擇了重新做人，並以三哥作為我的好榜樣。

1976年，當我全力以赴用功讀中六的時候，更糟的事卻發生了。我爸爸因突然中風，最後導致半身不遂，失去工作能力，頓使家庭出現了嚴重經濟困難，爸爸當時正值壯年52歲；碰巧香港經濟又因世界出現了石油危機而大衰退。大哥、二哥雖一早已犠牲自己，小學畢業便需要輟學投身社會，去工廠做事，但在極差之經濟環境下，他們也告失業了。三哥當時就讀中七，我們以下還有三位讀中、小學的弟妹。貧窮困境當前，我們四兄弟便一同肩負起整個家庭的經濟責任。

當時，我們到旺角的女人街擺地攤賣女裝毛衣，十元八塊一件，印象中最貴的毛衣只是18元一件。經過了那一、兩年（1976-1977）時間，令我不期然學到很多寶貴的銷售技巧。這些經驗，使我在往後30年的工作中能早着先機，佔了優勢。

近日，看電影「狂舞派3」，更勾起我在女人街的經歷，以及現時年輕人和政府溝通、管理和行政上一些想法。戲裡完全感受到導演、编劇、台前幕後及一班年輕人努力真誠演出……戲中透過跳舞故事演繹表達︰1）政府與市民所想完全脫節；2）政府在發展或持續發展過程中，不應只照顧某些有權有勢或既得利益者的利益，還需顧及其他弱勢社群、地方團體、公司及很多正在追尋夢想的有心人。

最近，曾和我一起在女人街擺賣的大哥去世，擺賣的店舖和牌照也隨之交還給政府。回看這段經歷，當時殖民地政府先撥出地方讓市民努力工作生活，繼而規範發牌，及至檔主千古後歸還。這過程，照顧到民生，歸屬感，生活安穩，地區管理及後發展等各種元素，更重要是包括市民與政府溝通互動發展、施政方式等。

吳明德

資深銀行家，現職大學客座副教授

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