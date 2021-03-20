「房子是用來住的，不是用來炒的」，國家主席習近平這項樓市重大綱領在中國重複多年，簡稱是「房住不炒」，衍生成各省市的交易限制措施，這句說話在香港新界鄉議局耳邊，已經越來越刺耳。

3月7日，主管港澳事務的副總理韓正在「兩會」與港區人大代表會面，除了尋常要求解決香港政治問題，較不常說的是指香港社會貧富懸殊太大，「社會要安定，房屋問題需解決，要有長遠規劃及全社會共識。」

以往香港尚有權力制衡時，土地問題迎來各持份者反對，自然難以得出一個方案；但中央政府過去一年推土機般移平一切異見後，香港政府權力集於一身，再沒有迴避房屋問題的藉口，習近平「房住不炒」的綱領，突然讓香港政府官員醒一醒。

不足一星期，3月12日，廉政公署大規模就「套丁」拘捕24人，包括「村屋大王」、王潘律師行創辦人王光榮及其次子王德信等，涉嫌以數萬元至數十萬元不等向元朗區的原居民收購丁權，然後集中發展為一個大型地產項目圖利。

由行政長官直接管轄的廉署，採取拘捕行動時機可謂相當神奇，再將中央言論綜觀一看，可見新界原居民這個不亞於發展商的龐大利益團體或會受到整治。

與過往拍枱拍櫈稱要武鬥，代表新界原居民利益的鄉議局反應比想像中低調，或許感到事件並不尋常。主席劉業強僅回應指丁屋是受《基本法》保障的傳統權益，惟1997年後原居民丁權下的建屋權限制多，「令原居民誤墮法網，我覺得有啲遺憾」。

北京過去深信不少香港年輕人是因為未能上車而「武鬥」，對比新界原居民男丁與生俱來就有擁有一層千萬村屋的權利；他們甚至等不及建屋就將丁權出售，讓地主套利，這個不就是韓正口中的「香港房屋問題」，不就是「貧富懸殊太大」的縮影嗎？而丁權一直是與香港現代社會普世價值不符的產物。

劉業強回應韓正言論時卻說，新界人「唔會唔支持去發展」，引述每年獲批興建的丁屋大約有1,000間，「其實正正係應幫助到房屋供應」，這個數目何其諷刺。要解決香港房屋問題，取諦丁權這個「特權」階級是其中一步，將這些「每年1,000間」丁屋的土地重新整合再發展，或者更多年輕人可以上樓。

林鄭月娥過去的確有意整治丁權，2011年仍是發展局局長的她擺出強硬姿態，聲言要嚴打新界村屋僭建，有村民焚燒林鄭紙紮抗議；2012年她揚言要終結丁權制度，原因是原居民權益是到2047年止，而18歲男丁才可享有丁地建屋權，最後一批可享丁地權利的男丁最遲要在2029年出生，到2047年剛好18歲。

結果這些都是講多過做，或許是懼怕鄉議局勢力大又夠惡，但現在中央放話了，林鄭不怕了，反正警察鎮壓異見份子訓練都已經近2年。「丁權是用來住的，不是用來炒的」，將丁權循序漸進式收歸，新界「硬發展」掀出大片土地可以向韓正交功課，代表原居民的鄉議局在自身利益與中央命令下，究竟如何自處？

程總裁

www.facebook.com/IFC89

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！