拜登上台後中美首次會談，中國擺出撩交嗌姿態，再次戰狼上身，狠批美國「沒有資格居高臨下同中國說話」，氣勢十足。可惜，本報踢爆原來楊潔篪主任在現場根本沒有膽說出「居高臨下」這一氣勢磅礴的形容詞，流傳的金句都是靠官媒後期加工的假新聞。但當然，國人就一於少理真偽，繼續自High興奮，鼓動一下民族仇外情緒才是正事。

無聲狗咬死人，大聲狗就笑死人。中國急於在拜登面前呈強，無非內心真的虛怯，只是香港年輕人過去兩年展現的無畏懼，已令龍顏大怒，盡丟國際顏面，還有新疆、台灣，還有疫情的問責，真正幾十條街數有排追。

狗狗越叫得大聲，內心就越害怕，香港民研最新調查發現，高達21%受訪者計劃移民永久離開香港，以此推算即150萬港人將出走，若以政見分析，即有30%黃絲及14%藍絲正計劃移民；而且有42%港人表示，若香港情況變差至不能接受，亦會設法離開。

唯唯諾諾的林鄭大概喜見這42%人，因為有300多萬人竟然覺得香港現在還不算很差，原來還有差下去的餘地，她就放心繼續收緊港人的自由。

可是，面對現實一點，那邊廂英國盛意拳拳迎接香港人，而另一邊廂強國卻終身剝奪年輕人的權利，甚至不斷向富豪打壓搶錢，下一代留港也沒有希望，有正常思維的人都懂得如何選擇。所以移民與否的最終決定，只差在有能力還是沒有能力，以及時機。

這300萬人目前大概在猶豫，財富是否足夠，到底何時全面開關，或者等待全球疫情真正緩和之後，就會動身籌備離去。要知道，香港經濟起飛，全靠一班甘願冒險逃離中國的商人，而這班人有勇有謀，再一次離開也不是甚麼難事。留意近期身邊籌備移民的人，要不是早已上岸，靠早年拼搏在樓市賺到錢，舉家往外嘆世界，要不就是一批最勇敢、最肯拼搏的年輕人，他們寧願離開Comfort zone也要闖，這班人就算不發達也會是社會成功有貢獻的人。

林鄭在香港搞風搞雨所失去的，不是冷冰冰的21%或42%數字，而是真正撐起香港的有能之士。就算忠誠的廢物全部留低，你知我知大家知，他們只懂批鬥藝術作品，抽秤新聞節目，但永遠不事生產。看看誠哥都在部署，猜猜300萬人正在躊躇甚麼？

程凱

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