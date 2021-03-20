每隔一段時間，恒指公司便要搞搞新意，過去恒指納入紅籌及國企股，都只能短暫推升恒指，協助港交所（388）增加成交額和大戶出貨。去年9月，恒指開始納入近年來港上市的中概股和科技股，最近恒指公司更宣佈未來會將恒指成份股數目增加至80隻，甚至100隻。

大量良莠不齊、大而無當的內地新上市公司，日後將成為恒指及其他指數新貴，強迫追蹤指數基金經理在高價接貨。恒指成份股將存有大量計時炸彈，個別新貴的股價早已被人炒高，市值超過1萬億元，佔恒指比重可以高達5%，甚至8%。這些股份未來業績若追不上市場預期，股價隨時大跌五成，甚至八成、九成，勢必重挫恒指。

三隻剛成為恒指的新貴，其中以海底撈（6862）這家內地火煱店被納入恒指最令人驚嘆。2018年9月26日海底撈上市，保薦人為高盛及招銀國際，首日掛牌股價升至19.64元，較招股價17.8元升10%。海底撈共發行53億股，大股東張勇佔68.16%，另一股東施永宏佔14.54%，二人合共佔82.7%（43.8億股），其餘一眾股東只持有17.3%。

海底撈上市發行4.2億股，只佔總數8%，當中只得3,820萬股公開發售，佔總數0.7%。以招股價17.8元計算，集資75億元。五名基石投資者投資29億元，佔近40%，遠多於公開發售集資額6.7億元。不計兩名大股東的持股，以上市價17.8元計算，9.2億股份流通市值只得160多億元，之後被人炒高至85.8元，接近招股價5倍，搖身一變成為市值超過4,500億元的上市公司。

兩隻在港交所掛牌的恒生國企指數ETF市值超過400億元，海底撈佔國企指數權重約0.8%，基金要持貨超過3億元。兩隻在港交所掛牌的恒指ETF，再加上强積金的恒指基金，市值超過2,000億元，海底撈成為恒指成分股，權重約0.6%，基金要持貨超過12億元。兩類ETF持貨合共15億元，是海底撈公開發售集資額6.7億元的兩倍有多。

海底撈上市時每年收入百多億元（人民幣，下同），手持現金5億元，股東權益僅得11億元。成為恒指新貴後隨即發盈警，2020年淨利潤按年大跌90%，只得2.3億元，市盈率超過1,000倍。成為恒指成分股當日，股價已由1個月前高位急墜近4成，問你服唔服？

林本利

經濟學家、活道教育中心創辦人

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