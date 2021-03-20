《尋秦記》預告片一出，社交媒體被瘋狂洗版，成為全港網民熱話，作為古天樂的資深古迷，當然也引頸以待，但由於題材牽涉穿越時空，能否在內地順利上映成疑，不免令外界替他擔心。

《尋秦記》是一部講述一位名為項少龍（古天樂）的現代特種部隊精英，穿越時空回到秦國的故事，精彩之處除了劇情本身發生在群雄割據的戰國時期，求生之道，還有就是作為「香港人」的項少龍，與「中國古代人」之間的矛盾與互動。

今次古天樂選擇親身上陣開拍續集，而不是像周星馳般找其他演員翻拍《喜劇之王》，誠意十足，但當然也有其經濟利益考慮，因為這個做法可減低票房不確定性，變相降低劇本成本，也可以借助舊觀眾的情意結去獲利，投資風險較低。

美國影視行業多年來就深明此理，往往把一部受歡迎的電視劇，一共開拍八、九季，甚或會把經典題材不斷翻拍，如《蝙蝠俠》、《蜘蛛俠》等，就算明知道劇情大致發展，觀眾總是會入場朝聖。

但可惜的是，由於近年內地廣電總局近年禁止穿越劇，今次《尋秦記》電影版能否在內地上映似乎仍屬未知之數，或許會因為這些政策而蒙受巨大損失，令古老闆非常頭痕。

而除了《尋秦記》，古天樂另一部投資額逾4.5億元的科幻電影《明日戰記》也遇到阻礙，同樣受制於廣電總局對意識形態及題材的限制，遲遲未能在獲內地亮綠橙，收回成本似乎遙遙無期，據聞該電影結局度來度去，也未能「通關」。

電影是一個時代的紀錄，2000年代的《尋秦記》能夠在內地播放，竟在2020年代惹來「憂慮」，也算是一種倒退。還記得，《尋秦記》的結局是秦始皇要焚書坑儒，把與項少龍相關的事迹刪走，而原作者黃易也借助項少龍的嘴巴，道出春秋戰國政局混亂是因為「絕對的權利，導致絕對的腐化。」

而仍身處香港的香港人，也曾經像項少龍幫助嬴政般，奢望過能夠做個好太傅，扶匡中國，奈何換來的只是鳥盡弓藏，最終卻換不來一條生路。

十一少

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