一手半新盤業主趁市旺沽貨，葵芳豐寓入伙逾2年，最新錄得首宗兩房單位成交，一手業主減價9%去貨，成交價730萬元。

中原地產許偉業表示，葵芳豐寓最新錄得中層G室成交，單位實用面積397方呎，兩房間隔，望附近樓景及內園景，樓底特高。原業主在去年9月開盤，最初叫價800萬元，及後一路下調價錢至745萬元，引來區內客睇樓。最後獲一名區內租客以730萬元承接，新買家心儀新樓，已在市場搵樓約一年，曾入票抽長沙灣The Campton惟食白果，而轉投二手半新樓，是次成交呎價18,388元。

原業主在2017年8月以682萬一手購入，是次沽貨賬面獲利48萬元，單位升值7%。現時豐寓入場兩房為低層連平台戶，叫價約780萬元。

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