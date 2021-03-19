【本報訊】市傳中資科網獨角獸滴滴出行最快下季上市。彭博引述知情人士報道，指滴滴希望業務在後疫情時期出現轉勢的時機，出手集資。

滴滴是日本軟銀最大的投資項目，在上一輪融資時，以取得高於620億美元（約4,815.23億港元）的估值為目標。

報道指出，滴滴見到Uber在中國的業務反彈，因此加快原本在年尾的IPO計劃。根據香港大型IPO的公眾持股量為15%，滴滴可以集資約90億美元（約697.5億港元），將會是今年全球焦點IPO之一。滴滴尚未對上市地點作最終決定，而上市計劃仍處於初步階段。

百融雲創首日孖展超購46倍

滴滴總裁柳青去年表示，公司的核心業務開始賺取少許盈利，每日叫車收入已創新高，超過疫情前水平。開源資本投資總監Brock Silvers認為，這間勉強有盈利的公司相信，疫情完結或有助公司業務，但他覺得也可能是警號。滴滴在一份聲明中表示，不評論市場猜測，亦未有明確的IPO計劃或時間表。

另外，路透IFR引述知情人士指騰訊（700）有份投資的醫療健保服務提供商思派網絡正考慮今年下半年在香港上市，集資約10億美元（約77.7億港元），中金、海通國際和摩根士丹利為其上市安排行。

至於正在招股的新股，嗶哩嗶哩（9626）在次日招股錄249億元孖展額認購，相對公開發售集資額7.41億元，超購32.5倍。而昨天首日招股的百融雲創（6608），孖展反應相對熱烈，綜合9間券商，共為其借出186億元孖展額，相對公開發售集資額3.94億元，超購46倍。