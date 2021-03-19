【本報訊】多個新盤搶攻市場購買力，刺激樓市氣氛上揚。二手市場「平盤」漸見缺乏，業主心態轉強，部份焦急買家加快入市步伐，令各大主要二手屋苑交投量持續上升。其中，本港最多二手放盤的天水圍嘉湖山莊，有業主放售三房單位5個月，獲買家追價5萬元以645萬元承接，屋苑本月成交已衝上39宗，較2月同期激增63%，有約一成業主見市道轉熱，出現輕微反價2至3%或封盤情況。

美國聯儲局維持利率不變，並預期2023年前都不加息，在多國央行量化寬鬆政策下，市場預料資金續流入「磚頭」市場。放盤量最多的私人屋苑嘉湖山莊，美聯物業蘇哲熙表示，屋苑本月已錄39宗買賣，較上月同期24宗大增63%，本月有望挑戰1月份整月錄65宗成交水平。

三房成交比例高過兩房

他又指，換樓客及區內租轉買的買家開始出動，由於嘉湖山莊兩房單位造價普遍徘徊530萬至540萬元，而三房一廁單位造價則普遍徘徊570萬至580萬元，在「林鄭Plan」下，部份買家寧轉投三房單位市場。在買賣成交中，三房與兩房比例為6比4。

其中，向東南面兼有公園景的翠湖居1座中層B室，實用面積約633方呎，建築面積807方呎，屬三房戶，原業主去年9月左右開始放盤，最初叫價約658萬元放售，新近獲外區首置客出價，惟買家出價640萬元，與業主心目中底價有少許距離，最終追價5萬至645萬元成交，實用呎價約10,190元。原業主2012年2月以215萬元購入，是次轉售賬面賺430萬元，九年升兩倍。

由於今年1月以來，市場已消耗大量「平盤」，貨源開始減少，約一成業主反價或臨時封盤。

中原地產洪金興表示，麗港城本月至今暫錄約23宗成交，超越上月全月22宗成交量，平均呎價約14,888元。因平盤被市場消化，令屋苑每呎實用面積叫價微升至14,480元水平。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，美國聯儲局預期2023年前都不加息，在多國持續量寬下，市民加快上車的決定。

將軍澳本月衝破300宗

沙田第一城於過去周末率先誕下呎價2.1萬元紀錄新高後，美聯物業黃錦瀚表示，15座高層A室，實用面積980方呎，屬三房單位設有露台，業主以1,138萬元沽出單位，實用呎價13,895元。本月屋苑成交量已衝上25宗，有望挑戰今年1月逾60宗水平。

香港置業劉浩勤指出，將軍澳本月二手已衝破300宗大關，錄310宗，帶動將軍澳區首季已錄1,090宗買賣。