中美博奕下，在美中概股頻頻遭美國政府針對。中國證監會主席易會滿表示，中方一直尋求與美方相關監管機構加強合作，多次提出解決方案，但始終未能得到美方全面的積極回應。中方堅信合作是共贏的選擇，要解決問題必須坐下來，分歧只能通過協商來解決，別無他路。

易會滿今日在「中國發展高層論壇圓桌會」表示，目前A股市場槓桿風險總體可控，市場波動很正常，只要沒有過度槓桿，就不會出大事，關鍵是要有一個合理的資金結構。下一步內地將堅持資本市場對外開放，對機構設置，開辦業務、產品持開放支援的態度。

他稱，對於資本正常的跨境流動，監管方樂見其成，但熱錢大進大出對任何市場的健康發展都是一種傷害，是要嚴格管控。

註冊制改革方面，易會滿指，A股註冊制改革方向不動搖，但不意味會放鬆審核要求，因股票公開發行涉及公眾利益，全球主要市場都有審核工作，只是側重點不同。他又指出，中國股市有1.8億散戶，是最大的資本市場，僅靠形式上的充分信息披露便可上市是不夠，仍需要在審核中對信息披露質量嚴格把關，並考慮板塊定位問題、是否符合產業政策等等。

他指，註冊制改革後，審核周期已經大幅縮短，接近成熟市場，中證監將繼續加強監管，運用市場化手段，創造符合市場預期的IPO常態化。

易會滿又指，最近IPO檢查出現高比例撤回現象，據初步掌握情況，並非企業出現重大問題，而是不少保薦機構尚未真正具備與註冊制相匹配的理念、組織和能力，還在「穿新鞋走老路」。他強調，中證監對「帶病闖關」的上市申請將嚴肅處理，決不允許一撤了之，要強化中介把關責任，提升履職盡責能力。

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