近年很多人討論，傳統價值投資方式不合時宜。其一原因在於新經濟股爆發，全球大放水令到資金熱錢追逐這類股份，被譽為傳統有價值的公司和股票跑輸大市。本來買盈富基金是大學學術界都覺得穩妥的投資方式，現在也被恥笑了。

我很難把傳統價值投資的理念一言蔽之，大致上來講，就是找一些有潛質的股份，然後長時間持有，長時間等待價值發揮出來。問題在於，你如何找到有潛質的股份，如何衡量他的價值，以及等待的時間等。

傳統價值vs追逐高增長科技股的討論，被人格化成巴菲特vs連登契媽。這種討論有點黑格爾辨證的味道，今年二月之前，無數新手進場，新經濟股越吵越熱，盲拳打死老師傅，很多人恥笑巴菲特過氣，追捧連登契媽。然後，今年二月美國股市出現債息問題，過分被追捧的新經濟科技股被殺估值，單月大跌，連登契媽變成了連登契弟，巴菲特又重新上神壇。

無論邊一種派別或論述，難免此一時彼一時，只有市場才是正確的。關鍵證於我們有沒有從討論當中得到任何新見解和真知灼見。

我覺得不用把兩種論述二元對立，兩者並非抵觸。新經濟股都有價值，只是其價值建立於未來的幻想構建出來，賭的是未來想像空間。五年前香港的垃圾股票都有價值，那是因為上市地位有價值，如果你能夠考慮這點，套於價值投資的決策系統，你會發現兩者並無抵觸，只是大家對於價值的看法不同。

事實證明了，巴菲特比連登契媽有錢得多，他的論述有正確的地方。反而經常轉換信念，不能夠堅持到底，才是新手投資者常見的弊病。

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