流連Clubhouse，在不同房間都遇見很多移英港人，在對話中談的，除了一些實用的移民資訊，較常見的話題包括如何傳承香港文化，以及擔心少數港人移民之後，不夠融入當地社會，甚或於行差踏錯，搞壞了港人的招牌，影響未來的移民機會。例子之一，是某位移英港女K，雖知英國樓市暢旺，看了屋多次以後，出於迷信風水，依然心大心細，出了offer之後又再反口。要知道，在英國買樓跟香港完全不一樣，這裡沒有臨時買賣合約制度，買賣雙方在簽合約之前，基本上是「講個信字」，因為律師、測量師的工作，由於已經開始了工作，就算合約最後簽不到，還是要支出。

港女K的反覆，讓英國經紀到了最後，經已買了她怕，不再回覆她了。可悲的是，港女K庸人自擾，捱了許久貴租airbnb。但故事才進入戲肉，迫於形勢，港女K最後還是租了屋，那位英國業主也十分慷慨，給她長達兩週的免租期，讓她可以及早準備搬遷，僅說明這兩星期不能入住過夜。可恨港女K非但沒有感恩，反而有風駛盡艃，在免租期之內，整天待在屋內，還製造嘈音給鄰居投訴了。免租期內，電費依然在舊租客的名下，整天在屋內開電器暖爐，也實在太不像話。

再說大部分英國人都早睡早起，港女K深夜開洗衣機構成嘈音，鄰居投訴也不是沒有道理。驚動到鄰居和業主，但港女K卻依然「據理力爭」，反質問主自己沒有過夜，何解要被非議投訴，絲毫沒有退讓的意思。事實上，港人初來乍到，一時之間未適應融合，本來並不稀奇，只要學到教訓之後，改正融入做好就是。重點是，港女K居然還深感不忿，把她經歷原原本本在一些港人群組分享，希望得到別人的認同。歸根究底，出於性格缺陷的悲劇，我不認為問題會就此終結，所謂一不離二、二不離三，港女K未來將會繼續闖禍，跟英國人將有更多衝突，直接砸毀香港人的招牌，影響移英港人的形象。

重點是，移民者數以萬計，當中豈止一個港女K？要有怎樣天時地利人和，才能讓保守黨執政下的英國，對港人大開綠燈，讓潛在高達500萬港人，可以到英國工作和生活。英國政府表示過，幾年後會檢討BNO簽證的安排，到時是收緊或放鬆，跟未來幾年，移英港人在這裡的行徑息息相關。著名英國童話故事《三隻小豬》，其中大豬和二豬，敵不過大灰狼，結果投靠了老弟小豬，一起趕跑大灰狼，最終快樂地生活下去。兩地文化差異就是那隻大灰狼，移英港人若不努力融入，的確很容易會給打敗。童話故事總是happy ending，現實卻往往來得殘酷。面對移民港豬的危害，其他港人該何處理？究竟應該循循善誘，還是選擇當頭棒喝？這問題值得大家好好思考。

尹思哲

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