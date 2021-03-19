「林鍾一戰」成為熱話，上一期分析完鍾培生，今期當然是林作。大家還記得林作早前在記者招待會說過甚麼？他說：「但係你畀到時間我哋set喺9月中，9月中林作就會係一個不同嘅人，到時就會變成一個拳手，到時就周街挑機，可以賺唔止100萬，甚至1000萬。」然後，鍾培生以不屑的態度回應，林作是一文不值，但再換來林作一句，他說：「我仲有我阿媽嘅，我阿媽無你阿爸咁有錢，都有少少，都值少少嘅。」從以上對話可見，林作是一個充滿自信的人，就算對於自己毫無認識及準備的拳賽，他仍然從容面對，不怯場，有網民更大讚他EQ非常高。但重點是他把媽媽常常掛在口邊，他亦自豪有媽媽的支持。當然，林作媽媽對他一生有重大影響，亦是他的貴人，是不可或缺的因素。

林作生於1989年12月23日，屬丁火，八字為己巳、丙子、丁巳，身弱格局，雖然他年柱月柱日柱都有火，整體非常不錯，但因為生於子月，強力子水令火力大減，加上屬土的食神洩自身火力。他一生以木火為用，木代表貴人，母親、上司和長輩，一生有母親和貴人幫助。另外，林作屬火，火代表自己、兄弟、朋友、平輩，一生以自己、朋友為用，力量需有，但要再加強。所以，回看林作一生，都是靠母親和自己。

林作媽媽王莉妮靠雙手撐起整頭家，她由每月月入3000元，到現在擁有過億物業，是非常了不起的事。90年底，深圳證券交易所開通，她買了大批原始股，一上市升了20至30倍，當時買股票賺到第一桶金，有本錢後，她變得更加積極，她單人匹馬跑遍東北三省找生意，經營地產、環保事業，再加上炒賣物業，令她由一位平平無奇的小女人，搖身一變成為女強人，難怪林作說：「仲有阿媽嘅」，媽媽辛苦打天下，包括支持林作讀書、工作以至將來的生活，加上林媽媽命格屬甲木，本身對林作已經很大幫助。

以為林作一生要靠媽媽？之前說過林作一生以火為用，即靠自己、朋友、兄弟、平輩幫助，簡單說，就是個人力量得財運，幸好他本身火力已經不錯，個人能力絕對不差。他以GCE AS Level 8A及A2 Level 5A成績考入牛津大學，2011年獲得文學士學位後在倫敦法律學院修讀法律，2016年再於牛津大學取得文學碩士，回港後更攻讀法律碩士，獲大律師公會頒發沈澄紀念獎學金，師從金牙大狀清洪，曾執業於歷史悠久的張奧偉爵士大律師事務所，更於多份報紙雜誌撰寫專欄。從以上資料可見，林作絕對有能力靠自己，但講到底，命好加上運好就非常好。

林作一生以木火為用，但火力未夠，需要靠貴人靠自己再加強。他由7歲起大運，行乙亥大運，運程一般，到了17歲時行甲戌大運，變成「食傷配印」格，過多的食神、傷官來洩日主力量令其身弱，但因有強力的正印出現，足以彌補日主的能量，並且轉化食神、傷官為用。所以他年少有為，讀書成績優異，但接下來由27歲開始，行超過20年金水大運，並非喜神，特別以屬水的七殺和正官為忌，要多加留意。

很多人看林作都是招招積積，自信爆棚，得罪人多稱呼人少，但以他的命格來看，丁火性格像月亮、燭光，這類人溫和、保守，需要各種條件來配合加強，如果丁火未燃起，經常會被人誤以為是兩種人，而且他身弱，天干地支都是食神、七殺，表面的他和內心世界完全不同。

至於面相方面，林作最突出是鼻，鼻代表41至50歲，鼻大鼻高的人自信心爆棚，但兩顴未能配合，容易出現自視過高的情況，但命局和面相互相角力，加加減減，向外是強勢，向內亦有溫和一面。另外，鼻為財星，鼻生得靚，再加上鼻翼寬厚，錢財不缺，而且鼻大的人正財命居多，不過要注意的是鼻孔外露，容易財來財去，亦屬偏財相一種，他的一生正偏財也有，但切記整體都是靠貴人靠自己。

最後，林作可以考慮屬木屬火的行業，相信會對他事業發展幫助更大，例如做關於寫作、補習社等。其實有時運氣和機遇來到可能連自己都不知道，命運在你手，知命不等於認命，走正確的路吧。

白雪

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