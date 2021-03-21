英匯促成一宗港人成交，物業位於曼城東南SK5的Stockport，為三房半獨立屋。物業有三年半樓齡，為屋苑式管理，仍享有英國國家房屋建築委員會的十年結構保險。室內面積大約850呎，為永久業權。屋旁邊附泊車位及下層有洗手間，上層浴室有浴缸及企缸，全屋新淨及設備整潔。此屋選用太陽能板，能源效益屬於極高的B級。後花園附有儲物小屋，適合年青家庭租客。

由於此物業屬於新屋苑屋群，附近環境整潔優美，鄰近大型公園及優良中小學。交通方面，只需步行5分鐘可到達火車站，由於距離曼城市中心商業區約8英里，大約15分鐘火車程便可到達市區Piccadilly Station。

原業主開價20萬英鎊（約217萬港元），最後以20.8萬英鎊 （約226萬港元）成交。原業主在2017年以約15.5萬英鎊（約168萬港元）一手買入，3年帳面賺34%。新買家為香港投資者，打算將來用以自住。

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