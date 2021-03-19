香港再掀移民潮，走或留的最大憂慮，莫過於怕人在異地「搵唔到食」。不過，資訊及通訊科技（ICT）人才卻越來越吃香，港人移民熱門國家包括紐西蘭、英國、加拿大及澳洲等，已放寬移民政策，將ICT人才列入技術移民的「關鍵技能職業清單」，加快招募專才進駐。

港人CA坦言反修例後，在香港看不到未來，2019年申請歐盟藍卡（EU Blue Card）移民德國，從事網絡安全工作，亦曾加入一間衛星科企，為歐洲太空總署（ESA）編寫太空系統；又有IT人Fred眼見樓價高企、上車夢碎，去年攜妻入籍加拿大，面試四份工後，便獲得軟件開發員一職。

鼓勵港人放膽嘗試 把握每個面試機會

CA畢業於科大計算機科學及工程學系，常以「IT狗」自嘲，直言工作壓力大、經常熬夜，健康亦出現問題，遂於2017年遠赴德國工作假期。到埗後報堂惡補德文，翌年寄出約20份履歷，最終加入一間衛星科技公司任職程式編寫員（Programmer），並開設Facebook專頁《Fearless - IT狗德國闖蕩》分享生活點滴。

公司約200名員工中，德國人僅佔三成，其他來自五湖四海。CA笑稱，「做太空行業的Programmer，聽上去很酷，但其實與普通IT工沒兩樣。」當時她負責歐洲太空總署一個項目，要建立一套共用核心系統，用於未來火箭升空、衛星發射等太空任務，「公司亦有個較知名的項目，叫伽利略定位系統（Galileo），是歐洲一個全球衛星定位的系統，但這類高機密計劃，非歐盟公民沒法參與。」

一年後辭職回港，怎料爆發反修例運動，逼使CA打消念頭，返德重新出發，「覺得香港生活得不到保障，連最基本人權都沒有，現實逼我離鄉別井。」2019年跳糟至一間網絡安全公司，並申請歐盟藍卡工作簽證移民，最快21個月取得永居資格，再逗留5年即獲德國護照入籍。

扣除四成稅率後，CA每月薪酬仍有逾兩萬港元，待遇比香港好。她認為擁有IT技能的人才，在外國容易生存，「身邊不少同事並非修讀資訊科技出身，自學亦能找到工作。特別是近年所有行業都數碼化，不斷聘請很多員工，如果你Google搜索德國最熱門工種，程式編寫員一定頭十位，IT顧問及數據分析師也非常搶手。」

儲了一年工作經驗後，再找工作回音更多，「德國僱主知你已熟習環境，融入當地文化，會對你較有信心。」CA鼓勵港人要放膽去試，不要放過任何一個面試機會。

美企「北上」開辦公室 加國工作機會多

德國以外，IT人移民加拿大同受青睞。現年36歲的Fred，原本於本地一間金融機構任職IT高級人員，婚後遲遲未能上車，大嘆在香港生活「要很用力」，「租屋主導了整個生活模式，要面對狂被人加租、不斷搬遷的命運，即使死慳死抵儲到首期，也只能買龍床盤。」

Fred去年與太太為移加鋪路，2月開始找工作，完成網上面談及編寫演算法（Algorithm）測試後，4月獲美國影片串流平台招聘為軟件開發員，7月批出工作簽證，藉快速移民通道（Express Entry）成為加國公民。他現時年薪10萬加元（約62萬港元），除稅後薪酬與香港「打個和」，即約3.5萬港元。

面試四份工便獲聘用，Fred卻指應徵海外工作，要與全世界IT人競爭，亦殊不簡單。但港人有個最大優勢，就是具備國際視野和懂英語，而且加拿大鄰近美國，不少美企也願意「北上」赴加開設辦公室，以節省營運成本及吸納人才，故處處充滿機會。譬如蒙特利爾（Montreal）就被傳媒封為人工智能（AI）的「新矽谷」，Google、Facebook、Microsoft等相繼進駐，實驗室紛紛招兵買馬。

在Fred眼中，每個城市都有所屬專長，即特別賺錢的東西，奈何香港偏重金融業，IT人要發揮所長有難度，「是一個先有雞還是先有蛋的問題，IT人要栽培自己成生意人，考慮公司商業業務，時間一久連技術也荒廢掉。IT人若想做技術型工作，外國機會更多。」

CA形容在港做「IT狗」完全是「Quit-life生活」，德國卻絕少加班。Fred亦認同外國職場文化較重視Work-life balance，「以前曾試通頂連踩20小時工作，加拿大很着重家庭生活，公司甚至歡迎同事帶小朋友上班。」

本地薑開班教寫Code 創辦人：課程查詢上升

全球ICT行業求才若渴，香港就有一間本地薑專門提供IT進修課程。2018年成立的Tecky Academy，引入美國「Coding Bootcamp」概念，推出為期15周的人工智能（AI）及程式設計微學位。其聯合創辦人劉光曆表示，疫情加上移民熱潮，部份想到海外發展的打工仔，因原本技能難跨地域發揮，索性轉行來讀IT，故課程查詢有上升趨勢。目前平均每期收生37人，較剛開業激增三倍，其中九成能投身科技行業。

對於本地鬧創科人才荒，劉光曆直言，「科企四處搶人，見到你懂得編程等知識，已經即刻埋位，亦有學生成功獲外國科企招攬，留港遙距工作。」但他提醒，出國工作的話，同學宜多儲兩年經驗，以提高海外競爭力。

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