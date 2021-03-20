Sakura Global董事兼創辦人張明珠表示，英國二手樓市場購買力持續湧現，買家競爭非常大，更有港人投資者未睇樓直接出價。最近有香港人投資者以97萬購入一間兩房排屋，物業位於Merseyside的聖海倫斯（St Helens），成交價為9萬英鎊（約97萬港元），屬永久業權。

張明珠表示，買家為香港人投資者，已透過該行購入另一英國一手物業放租，同一買家再睇中聖海倫斯市中心二手物業，未睇樓直接出價，英國業主於一星期後接受出價，促成是次成交，整個過程不到兩星期，買家現時將物業作投資收租用途，預計租金回報每月500英鎊（約5,402港元），預計租金回報率高達6.67%。

該物業全棟兩層高，樓上有兩個睡房，房間有大窗戶，光線充足，走廊位置可通往閣樓，閣樓空間寬敞，可用於多種用途，目前用作儲物室。地下有兩廳一廚一衛浴，入門先進入客廳，飯廳位於物業中間位置，開放式拱門直通廚房，廚房的設備新淨，廚房可直出後花園。

物業位於中聖海倫斯市中心10分鐘步行距離，步行約3分鐘即可到達巴士站，乘巴士到市中心只需5分鐘車程，距離St Helens Central火車站僅10分鐘車程。由St Helens Central火車站去利物浦市中心僅30分鐘車程，去衛根市中心僅20分鐘車程，四通八達，前往鄰近城市亦十分方便。

聖海倫斯位於英國北部，利物浦東面，鄰近多個大型城市。聖海倫斯區內有大型醫院St Helens Hospital，有大量醫護人員做潛在優質租客，造成龐大租務需求。聖海倫斯亦獲選為「英國首置買家最容易負擔的上車地點」第三名，當地有大量低水物業，受英國本地人及海外投資者歡迎。

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