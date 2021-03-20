嘉里發展（683）何文田喇沙利道10號新盤瀚名已屆現樓，早前推出2伙同層三房大宅招標，其中一伙以3,588.12萬元售出，呎價31,697元。

一手成交紀錄冊顯示，瀚名18樓A室，實用面積1,132方呎，三房套房間隔，單位外望何文田豪宅區，遠眺筆架山飛鵝山及獅子山山景。今日以3,588.12萬元成交，呎價31,697元。買家選用120天即供成交，享兩年免交管理費優惠，並申請發展商提供的二按，最高可借樓價3成，即1,076.436萬元。

發展商同日加推19樓A及B室兩個同類型三房單位招標，招標期為下周三至4月底。

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