香港的地產股的股價絕大部份與資產淨值之間有巨大的折讓，其中折讓一半的比比皆是，如此巨大的折讓，是因為股票投資者不看好樓市的將來？應該不是，因為香港地產股股價與資產值之間的折讓已持續好多年，在這許多年裏，樓價基本上還是反覆向上的，或許，地產股出現巨大折讓的其中一個原因，是地產發展的風險問題。

許多人喜歡用麵粉與麵包來形容土地與樓房的關係，這是錯誤的，麵粉變成麵包只是數小時的事，但是，地產商買入土地到賣樓花或賣現樓，是數年後的事，數年之間，誰能保證樓價只升不跌？還有，樓價的升速是不是能追上土地價格的升速。

無論如何，地產股的巨大折讓肯定是一項誘因，誘使大股東將之私有化，合和的胡應湘、會德豐的吳光正已經如此做，下一個會是誰？

從賬面上的數字來看，恒隆集團（010）與華人置業（127）機會最高，這兩隻股的PB值分別是0.28與0.27。

上星期長實（1113）發行新股收購李嘉誠家族持有的海外資產，然後再由長實以每股現金51元向小股東回購3.33億股，這相等於私有化了3.33億股，溢價僅8.4%，而且不需要動用現金，是以資產換股票，換PB值僅0.52的股票，這的確是很高明的財技。

今後，同樣的遊戲可以重演，逐步逐步的增加持股比例至最終將之私有化，也許其他富豪也見獵心喜，參與同樣的財技遊戲。站在小股東的角度，不論是正式全面私有化，或是變相、局部私有化，對小股東都是有利的，至少，上周五、長實股價單日逆市上升7.23%。

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