業績數據

●中石化煉化工程（2386）去年純利23.82億元（人民幣．下同），按年增長9.09%，每股盈利0.54元，派息0.187元。期內收入523.53億元，按年增長0.18%。

●重慶鋼鐵（1053）去年淨利潤為6.38億元（人民幣．下同），按年下跌31.03%，每股盈利7分，不派末期息。期內營業收入244.9億元，按年增長4.31%。

其他

●高銀金融（530）指出，有關德意志信托（香港）於去年向百慕達最高法院院提呈針對高銀金融之清盤呈請，在3月19日進行聆訊，經聽取呈請人律師、高銀律師及優先票據持有人律師陳詞後，法院進一步將呈請聆訊押後至2021年4月16日（百慕達時間），並指示高銀及呈請人於下次聆訊前提交任何進一步證據及任何答覆證據。

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