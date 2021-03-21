二手業主收窄議價空間令成交量回落。青衣本周末暫錄得4宗成交，與上周13宗比較，大幅減少近七成。不少筍盤被消化，除了凶層同層戶外，「無契樓」亦有人願意承接。

市場消息指，青衣居屋青華苑B座低層12室，實用面積363方呎，屬無契樓，上周五放盤，自由市場叫價330萬元，由於價錢吸引，放盤一天便以320萬元易手，呎價8,815元，比市價平最少兩成。據滙豐及中銀網上估價，單位估價393及396萬元。中原地產蔡偉明表示，業主稱當年因火災燒了屋契（樓契正本），現透過律師向房委會申請補領樓契副本。他又指，樓契副本仍能承造按揭，但可能估不到高成數。新買家為同區分支家庭，見抵買便入市。

土地註冊處資料顯示，業主1986年以一手價16.07萬元（未補地價）買入上址。

翻查房委會成交紀錄，康華苑今年仍未錄得綠表成交，去年則錄得6宗，造價413.8萬至538萬元，反映上述「無契樓」已平過綠表市場。而對上一宗低過320萬元的綠表成交，要追溯至2015年，當時一個實用面積415方呎高層戶以285萬元賣出，呎價6,867元。

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