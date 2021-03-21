近年大部份新盤車位比例嚴重失衡，加上不同物業持續升值下，一、二手車位造價屢創新高，有發展商趁機推售物業車位。新地（016）旗下南昌站匯璽兩期項目，將於下月推售163個車位，入場價由355萬元起。

據車位價單顯示，匯璽及匯璽III落實於下月15日，向享有住戶停車位認購權的指定買家出售屋苑車位，涉及163個，售價由355萬至400萬元；相關買家可於明日起遞交認購登記。

翻查資料，匯璽於今年初錄得首宗二手車位成交，以520萬元沽出，創下屋苑新高。原業主於2017年以400萬元購入車位，當時持貨4年，賬面賺120萬元或三成；即上述推售車位造價較屋苑最高紀錄折讓最多46%。

事實上，屋苑車位月租高見8,000元，以入場價355萬元計，租金回報最多達2.7厘。

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