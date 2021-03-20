「房子是用來住的，不是用來炒的」，國家主席習近平這項樓市重大綱領在中國重複多年，簡稱是「房住不炒」，衍生成各省市的交易限制措施，這句說話在香港新界鄉議局耳邊，已經越來越刺耳。

3月7日，副總理韓正在「兩會」與港區人大代表會面，除了尋常要求解決香港政治問題，較不常說的是指香港社會貧富懸殊太大，「社會要安定，房屋問題需解決，要有長遠規劃及全社會共識。」

中央過去一年推土機般移平一切異見後，港府權力集於一身，再沒有迴避房屋問題的藉口。不足一星期，3月12日廉署大規模就「套丁」拘捕24人，包括「村屋大王」、王潘律師行創辦人王光榮及其次子王德信等，涉嫌以數萬元至數十萬元不等向元朗區的原居民收購丁權，然後集中發展為一個大型地產項目圖利。

由行政長官直接管轄的廉署，採取拘捕行動時機可謂相當神奇，再將中央言論綜觀一看，可見新界原居民這個不亞於發展商的龐大利益團體或會受到整治。

丁權是用來住 不是用來炒

鄉議局反應比想像中低調，主席劉業強僅回應指丁屋是受《基本法》保障的傳統權益，惟1997年後原居民丁權下的建屋權限制多，「令原居民誤墮法網，我覺得有啲遺憾」。

北京過去深信不少香港年輕人是因為未能上車而「武鬥」，對比新界原居民男丁與生俱來就有擁有一層千萬村屋的權利；他們甚至等不及建屋就將丁權出售，讓地主套利，這個不就是韓正口中的「香港房屋問題」嗎？而丁權一直是與香港現代社會普世價值不符的產物。

劉業強回應韓正言論時卻說，新界人「唔會唔支持去發展」，引述每年獲批興建的丁屋大約有1,000間，「其實正正係應幫助到房屋供應」，這個數目何其諷刺。要解決香港房屋問題，取締丁權這個「特權」階級是其中一步，將這些「每年1,000間」丁屋的土地重新整合再發展，或者更多年輕人可以上樓。

中央放話，林鄭不怕了。「丁權是用來住的，不是用來炒的」，將丁權循序漸進式收歸，新界「硬發展」掀出大片土地可向韓正交功課，而鄉議局究竟如何自處？

程總裁

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