豪宅大額成交湧現。市場消息指，西半山璈珀頂層D室，實用面積1,538方呎，成交價5,803.2萬元，呎價37,732元，較銀行估價6,576萬元低逾772萬元。資料顯示，原業主2017年1月以5,702萬元入市，賬面蝕讓101.2萬元，料為項目首宗蝕讓。

大潭陽明山莊11座中層65室，實用面積2,157方呎，以7,180萬元沽出，呎價33,287元。原業主2016年以5,630萬元購入，5年大賺1,550萬元離場。

維健總裁半億沽地利根德閣

中半山地利根德閣3座中層B室，實用面積1,582方呎，市傳剛以買賣公司股份形式轉售，作價約5,000萬元。單位現由耀致投資有限公司持有，公司董事為維健醫務總裁趙淑楷。據知，趙於2017年亦以「買殼」形式入市，當時作價約4,000萬元，現沽貨獲利1,000萬元。維健醫務為本港其中一間規模最大的私人醫療集團，全港有近900間醫療診所。

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