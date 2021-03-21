人民銀行行長易綱昨日出席中國發展高層論壇圓桌會時指，中國有較大的貨幣政策調控空間，貨幣政策處於正常區間，工具手段充足，利率水平適中；認為要珍惜和善用正常的貨幣政策空間，保持政策的連續性、穩定性和可持續性。

他指出，當前廣義貨幣（M2）比去年增長在10%左右，與名義GDP增長速度基本匹配；10年期國債收益率約為3.2%，公開市場7天逆回購利率為2.2%，去年居民消費價格指數（CPI）比前一年上漲2.5%，反映中國的貨幣政策處於正常區間，在提供流動性和合適的利率水平方面具有空間。

他表示，當前要實施好穩健的貨幣政策，支持穩企業保就業，持續防範及化解重大金融風險，進一步深化金融改革開放。貨幣政策需要在支持經濟增長與防範風險之間平衡。

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